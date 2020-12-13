Редкое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за $90 тыс.

Редкое издание первого романа о юном волшебнике Гарри Поттере было продано на электронном аукционе за 68 тыс. евро (90 тыс. долларов США).

Редкое издание первого романа о юном волшебнике Гарри Поттере было продано на электронном аукционе за 68 тыс. евро (90 тыс. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на вещательную корпорация BBC , владелица книги едва не продала ее на гаражной распродаже за 50 пенсов (1 доллар США).

В 1997 году первое издание романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в переплете вместо мягкой обложки вышло тиражом всего 500 экземпляров. 300 из них сразу поступили в библиотеки и школы, и лишь 200 было продано в магазинах. По этой причине копии без библиотечного штампа ценятся коллекционерами особенно высоко. Шарлотта Рамси не подозревала об этом, но, наткнувшись на историю о продаже похожей книги, она решила не отправлять произведение на гаражную распродажу.

"Книгу нам когда-то подарил друг семьи, решивший, что она понравится мне и моим братьям. Нас все еще тянет ущипнуть себя и убедиться, что это не сон, ведь с простыми людьми такого не происходит", - призналась женщина в интервью BBC. За 23 года стоимость тома, купленного в магазине за 11 евро (меньше 15 долларов США по текущему курсу), выросла больше чем в 6 тыс. раз.

Максимальная сумма, вырученная за продажу этого издания книги, составила 150 тыс. евро (200 тыс. долларов США). Она была продана на благотворительном аукционе Sotheby's в 2013 году. Еще одно первое издание вступительного романа из цикла о Гарри Поттере ушло с молотка на аукционе Bonhams в марте этого года почти за 119 тыс. евро (157 тыс. долларов США). Цена оказалась настолько высокой благодаря дарственной надписи Роулинг, подарившей свое первое произведение детям друзей, "первыми оценившим Гарри Поттера".

Семь романов о мальчике-чародее, выходивших с 1997 по 2007 год, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.