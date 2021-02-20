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Бразильский город потерял все дозы вакцины из-за ошибки ребенка

Бразильский город потерял все дозы вакцины из-за ошибки ребенка Город с населением примерно 19 тыс. человек потерял все доступные вакцины против COVID-19
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20 февраля 2021 г. 15:16
Бразильский город потерял все дозы вакцины из-за ошибки ребенка

Гражданская полиция в Бразилии сообщила, что город Рио-Бананал, который на юго-востоке страны, потерял все дозы вакцины против COVID-19 после того, как 9-летний ребенок отключил электричество в центре для вакцинации.

Как передает Report,об этом сообщает World Today News.

Свидетели отмечают, что после просмотра камер видеонаблюдения стало ясно, что невинная детская игра привела к тому, что город с населением примерно 19 тыс. человек потерял все доступные вакцины против COVID-19, а также другие виды антидотов, анализы крови и лекарства.

В центре вакцинации внутри часов мигала красная лампа, ребенок пытался выключить ее, вместо этого отключил электричество: "Это невинная детская игра, которая в конечном итоге создала всю эту проблему", - подчеркнул владелец полицейского участка Рио-Бананал.

Бразилия – наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна в мире, которая после США занимает второе место по количеству смертельных исходов от COVID-19 (244 955 человек), инфицировано более 10 млн человек.

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Версия на английском языке Brazilian city loses all vaccine doses due to child's mistake

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