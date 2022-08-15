О нас

Раскрыты возможности будущего робота от компании Маска

Раскрыты возможности будущего робота от компании Маска В будущем работы компании Tesla смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям к взрослому человеку.
Это интересно
15 августа 2022 г. 18:52

В будущем работы компании Tesla смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям к взрослому человеку.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Teslarati.

"Tesla Bot по росту и весу приближается к параметрам взрослого человека. Он сможет носить тяжелые предметы, быстро шагать, а экран на его лице является интерактивным для общения с людьми", - заявил Илон Маск.

Как отметил предприниматель, внешний вид робота будет похожим на человеческий, поскольку наше общество основано на взаимодействии с двумя руками и десятью пальцами.

"Итак, если мы хотим, чтобы робот адаптировался к окружающей среде и мог делать то, что делают люди, он должен быть примерно такого же размера, формы и возможностей, что и человек", - добавил предприниматель.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Население Земли превысило 8 миллиардов человек
Население Земли превысило 8 миллиардов человек
15 августа 2022 г. 07:52
Британский бегун пробежал всю Ирландию меньше чем за сутки
Британский бегун пробежал всю Ирландию меньше чем за сутки
14 августа 2022 г. 08:12
Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой
Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой
10 августа 2022 г. 06:18
​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты
​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты
8 августа 2022 г. 04:41
Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра
Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра
7 августа 2022 г. 01:52
Пентагон заработал $100 млн за год на игровых автоматах на зарубежных военных базах
Пентагон заработал $100 млн за год на игровых автоматах на зарубежных военных базах
2 августа 2022 г. 08:37
Муравьи купили несколько книг с планшета женщины
Муравьи купили несколько книг с планшета женщины
2 августа 2022 г. 07:36
В Болгарии обнаружили окаменелые останки последних панд Европы
В Болгарии обнаружили окаменелые останки последних панд Европы
1 августа 2022 г. 08:24
Владелец билета в США выиграл $1,3 млрд в лотерею
Владелец билета в США выиграл $1,3 млрд в лотерею
31 июля 2022 г. 06:41
Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов
Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов
28 июля 2022 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi