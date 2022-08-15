Раскрыты возможности будущего робота от компании Маска

В будущем работы компании Tesla смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям к взрослому человеку.

В будущем работы компании Tesla смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям к взрослому человеку.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Teslarati.

"Tesla Bot по росту и весу приближается к параметрам взрослого человека. Он сможет носить тяжелые предметы, быстро шагать, а экран на его лице является интерактивным для общения с людьми", - заявил Илон Маск.

Как отметил предприниматель, внешний вид робота будет похожим на человеческий, поскольку наше общество основано на взаимодействии с двумя руками и десятью пальцами.

"Итак, если мы хотим, чтобы робот адаптировался к окружающей среде и мог делать то, что делают люди, он должен быть примерно такого же размера, формы и возможностей, что и человек", - добавил предприниматель.