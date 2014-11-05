Путин вновь признан самым влиятельным человеком мира по версии Forbes

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/Американский журнал Forbes объяснил, почему уже второй год рейтинг самых влиятельных людей мира возглавляет президент России.

"Выбор кажется просто очевидным", - сообщается на сайте издания.

Среди главных причин - аннексия Крыма и заключение сделки с Китаем на более, чем 70 миллиардов долларов по строительству газопровода. "Это самый большой строительный проект на планете", - напоминают авторы.

В прошлом году "Форбс" критиковали за его позицию. Скорее всего, и в этом году такое решение вызовет протесты на Западе, отмечает Report.

Второе место в списке занял президент США - он не смог выбиться в лидеры из-за своей осторожности. "Обама загнан в тупик вспышкой вируса Эбола в Западной Африке, а также кровожадными боевиками "Исламского государства", которые угрожают свести на "нет" итоги девятилетней войны в Ираке, стоившей жизни 4,5 тысячи американцев", - приводит аргументы Forbes.

Внутри страны на имидж Обамы негативно повлияли беспорядки в Фергюсоне. "Одно слово объединяет причины, по которым он на втором месте, - осторожность, - объясняют журналисты. - У него есть власть, но он был слишком осторожен, чтобы в полной мере ей воспользоваться".

Третье место - у председателя КНР Си Цзиньпина, который, "как отмечают некоторые, стал самым могущественным китайским правителем со времен Мао Цзэдуна", - сообщается на сайте издания. В октябре он стал еще и руководителем страны с крупнейшей экономикой, которая оценивается в 17,6 трлн долларов. Кроме того, китайский лидер серьезно усилил борьбу с коррупцией.

На четвертом месте в рейтинге - Папа Римский, на пятом - канцлер ФРГ. Всего в перечне - 72 человека, из них 17 глав государств.