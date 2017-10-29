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    Птица оставила большую вмятину на самолете в США после столкновения - ФОТО

    Инцидент произошел когда самолет приземлялся

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Delta Airlines, который следовал рейсом Миннеаполис-Чикаго столкнулся с птицей, в результате чего на лайнере образовалась крупная вмятина. Как сообщает Report, информацию об этом распространил телеканал NBC со ссылкой на авиакомпанию.

    NBC на своей странице в Twitter опубликовал фотографию самолета после столкновения с птицей.

    Инцидент произошел когда самолет приземлялся. Представительница Delta Airlines отметила, что в настоящий момент авиакомпания оценивает ущерб. По ее словам, Boeing 757-200 успешно приземлился в международном аэропорту Чикаго Мидуэй.

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