Продается крепость, спроектированная Леонардо да Винчи

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ В итальянском городе Ливорно выставлена на продажу крепость, массивные стены которой были спроектированы самим Леонардо да Винчи.

Как передает Report, он останавливался в форте в 1502 году.

В 1800 году крепость стала резиденцией принцессы Элизы Бонапарт, сестры Наполеона. Крепость является одним из люксовых предложений для мега-состоятельных людей от агентства по продажам элитной недвижимости Lionard. Цена форта не разглашается.