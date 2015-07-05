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    Продается крепость, спроектированная Леонардо да Винчи

    Он останавливался в форте в 1502 году

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ В итальянском городе Ливорно выставлена на продажу крепость, массивные стены которой были спроектированы самим Леонардо да Винчи.

    Как передает Report, он останавливался в форте в 1502 году.

    В 1800 году крепость стала резиденцией принцессы Элизы Бонапарт, сестры Наполеона. Крепость является одним из люксовых предложений для мега-состоятельных людей от агентства по продажам элитной недвижимости Lionard. Цена форта не разглашается.

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