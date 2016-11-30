Присвоено название новому химическому элементу таблицы Менделеева

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Международный союз теоретической и прикладной химии официально присвоил 113-му химическому элементу в таблице Менделеева название "нихоний", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Данный элемент открыли специалисты японского института естественных наук "Рикэн". Группа ученых под руководством Косуке Мориты начала работу по обнаружению нового сверхтяжелого элемента в 2003 году, впервые элемент с номером 113 был успешно синтезирован в 2004 году.

31 декабря 2015 года открытие ученых было официально подтверждено, а 18 марта учеными было предложено название новому элементу.