Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех сограждан-ровесников

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила отпраздновать свое 60-летие всех сограждан, родившихся вместе с ней в один день - 14 мая 1960 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 февраля на сайте возглавляемого ею одновременно с выполнением президентских обязанностей министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

Подчеркивается, что в этому году Соммаруга "отпразднует свой день рождения в компании швейцарских граждан". "Те, кому, как и ей, исполнится 60 лет 14 мая 2020 года, сердечно приглашены на небольшое празднование в этот день. Событие состоится в окрестностях Берна", - указывает министерство.

Оно информирует, что "число участников ограничено", поэтому "по организационным мотивам" необходимо заполнить формуляр и приложить к нему в обязательном порядке фото паспорта или удостоверения личности. В формуляре, помимо фамилии и имени, требуется указать адрес, номер телефона и электронную почту