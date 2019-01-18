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    Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки - ВИДЕО

    Это очень умная и преданная собака, но с упрямым характером

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сербский президент Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину четырёхмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости».

    Сербский лидер подчеркнул, что это очень умная и преданная собака, но с упрямым характером.

    Отмечается, что шарпланинская овчарка известна своей устойчивостью к холоду и бесстрашием в борьбе с волками и медведями.

    Порода названа в честь горного массива Шар-Планина на юге сербского автономного края Косово и Метохия.

    Указывается, что щенок имеет «очень серьёзную родословную».

    В сентябре президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.

    Ранее сообщалось, что в Сербии арестован подозреваемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время его визита.

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