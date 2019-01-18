Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки - ВИДЕО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сербский президент Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину четырёхмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости».

Сербский лидер подчеркнул, что это очень умная и преданная собака, но с упрямым характером.

Отмечается, что шарпланинская овчарка известна своей устойчивостью к холоду и бесстрашием в борьбе с волками и медведями.

Порода названа в честь горного массива Шар-Планина на юге сербского автономного края Косово и Метохия.

Указывается, что щенок имеет «очень серьёзную родословную».

В сентябре президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.

Ранее сообщалось, что в Сербии арестован подозреваемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время его визита.