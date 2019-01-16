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    В Сербии предотвращено покушение на Путина

    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/  В Сербии арестован подозреваемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. Как сообщает Report, об этом пишет сербское издание "Правда".

    Полицейский патруль остановил 21-летнего Армина Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. 

    Внимание стражей порядка привлек его рюкзак. В нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Во время обысков у него дома нашли целый арсенал и компоненты для бомбы.

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