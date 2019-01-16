В Сербии предотвращено покушение на Путина

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Сербии арестован подозреваемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. Как сообщает Report, об этом пишет сербское издание "Правда".

Полицейский патруль остановил 21-летнего Армина Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар.

Внимание стражей порядка привлек его рюкзак. В нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Во время обысков у него дома нашли целый арсенал и компоненты для бомбы.