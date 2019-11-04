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Президент McDonald's покинул свой пост

​Президент McDonald's покинул свой пост

Корпорация McDonald's сменила главу, пост Стива Истербрука займёт Крис Кемпдзински.

Как передает Report, об этом сообщила компания в воскресенье.

"Корпорация McDonald's объявила сегодня о том, что ее совет директоров назначил Криса Кемпдзински своим президентом и главным исполнительным директором, решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.

Причиной отставки Истербрука стало нарушение корпоративной этики в отношении сотрудницы компании, объясняется в пресс-релизе.

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