​Prada откажется от использования натурального меха с 2020 года

Итальянский модный дом Prada Group заявил, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.

Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Facebook, передает Report.

«Prada больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020», — указывается в сообщении.

В марте 2018 года глава итальянского модного дома Versace Донателла Версаче заявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды.

Кроме того, от использования меха отказались многие другие представители мира моды, среди них такие бренды, как Calvin Klein, Armani и Michael Kors.