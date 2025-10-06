После падения метеорита в Яванское море произошел взрыв

Крупный метеорит упал в Яванском море у берегов Индонезии, в результате чего возникла яркая вспышка и произошел громкий взрыв.

Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на данные Национального агентства по исследованиям и инновациям (BRIN).

Отмечается, что преждем чем упасть в море, метеорит пролетел в небе над городами Кунинган и Чиребон с юго-запада между 18:35 и 18:39 по местному времени.