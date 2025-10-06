После падения метеорита в Яванское море произошел взрыв
Это интересно
- 06 октября, 2025
- 14:00
Крупный метеорит упал в Яванском море у берегов Индонезии, в результате чего возникла яркая вспышка и произошел громкий взрыв.
Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на данные Национального агентства по исследованиям и инновациям (BRIN).
Отмечается, что преждем чем упасть в море, метеорит пролетел в небе над городами Кунинган и Чиребон с юго-запада между 18:35 и 18:39 по местному времени.
Последние новости
14:42
Политолог: Для Казахстана важно обсуждение в рамках ОТГ вопросов экономики и безопасностиВ регионе
14:33
В Британии скончалась известная писательницаДругие страны
14:32
Женская сборная России по волейболу стала победителем III Игр СНГКомандные
14:30
ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.Финансы
14:23
Кибератаки на госучреждения Азербайджана в сентябре сократились на 44%ИКТ
14:22
Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из ТурцииБизнес
14:20
В бакинском суде представлены документы о ракетных ударах ВС Армении по ГянджеПроисшествия
14:19
Багаи: Иран не намерен возобновлять переговоры по ядерной программеВ регионе
14:16