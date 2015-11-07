​Полиция Мельбурна выволокла кормящую мать с ребенком из миграционного ведомства - ВИДЕО

Баку.7ноября. REPORT.AZ/ В Мельбурне (Австралия) из здания Департамента иммиграции и пограничной охраны (DIBP) полицейские выволокли кормящую мать с ребенком, которая участвовала в мирной демонстрации в поддержку беженцев.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail Australia.

Участники акции собрались в здании в среду, чтобы выразить поддержку беременной беженке из Сомали по имени Абьян, которая, как они утверждают, была изнасилована на острове Науру и была заперта на цокольном этаже.

По словам Джилл — женщины, которую полицейские вытащили из здания, она как раз кормила своего 22-месячного сына, когда к ней подошли сотрудники правоохранительных органов. Она отметила, что «есть намного более ужасные вещи, нежели публичное кормление ребенка».

Свой протест против насилия над беженцами, пишет издание, группа активистов в письменной форме также направила министру по делам иммиграции и пограничной охраны Питеру Даттону. Активисты требуют переселить Абьян в Австралию и «уберечь от живущего рядом с ней преступника».