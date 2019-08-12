Полиция Хорватии нашла арсенал у 81-летнего жителя

Полиция Хорватии нашла у жителя города Бьеловар арсенал, в том числе ручной гранатомёт.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, по сообщению МВД, у 81-летнего мужчины также обнаружены 15 гранат.

По данным полиции, на местного жителя пожаловалась 40-летняя женщина, которая рассказала, что он неоднократно звонил ей по телефону и пытался проникнуть в её дом.

"В ходе обыска сотрудники в доме и хозяйственных постройках обнаружили ручной гранатомёт М-80 "Золя", 15 ручных гранат, три снаряда калибра 20 мм, две автоматические и две полуавтоматические винтовки, одну обычную винтовку, пять автоматов, гладкоствольное помповое ружьё, малокалиберное ружьё, десять пистолетов и револьверов и 8 986 патронов различного калибра", - заявили в ведомстве.

Оружие хранилось без разрешения, его конфисковали.