Почта Японии начала испытывать беспилотные машины для доставки посылок

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Почта Японии приступила к испытаниям на улицах в центре Токио беспилотных автомобилей, которые будут перевозить посылки, письма и прочую корреспонденцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, специально переделанный микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту протяженностью в 2 км.

«Эта трасса соединяет центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала и обычное почтовое отделение в центральном квартале Гиндза», — сказал представитель Почты Японии.

По его словам, в беспилотной машине во время испытаний будет находиться водитель, который при необходимости может взять на себя управление.

В ходе испытаний беспилотный автомобиль должен подтвердить свою способность безопасно двигаться по крайне напряженным улицам большого города.