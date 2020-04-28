​Пентагон опубликовал видео с НЛО - ВИДЕО

Американское министерство обороны официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлено "воздушное явление", которые власти страны характеризуют как "неопознанное".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном американским военным ведомством в понедельник.

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Как отмечает Пентагон, все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". ВМС США ранее признали подлинность этих видео.

"По итогам тщательного анализа министерство установило, что одобренная (Пентагоном) публикация этих незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем (ВС США). Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще", - пояснили в Министерстве обороны США. При этом Пентагон подчеркнул, что "воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные".

Отметим, что в конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов США. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

После того как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.