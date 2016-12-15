Печать китайского императора Цяньлуна продана в Париже за 21 млн. евро

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Печать императора Цяньлуна (1711-1799) из последней китайской династии Цин была продана на аукционе в Париже за 21 млн. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", участники торгов подняли цену артефакта более чем в 20 раз по сравнению с первоначальной стоимостью лота.

По словам представителей аукционного дома "Друо", где проходили торги, сделка оказалась беспрецедентной. Печать из красного и белого нефрита с девятью выгравированными драконами, некогда принадлежавшая китайскому правителю, который правил Китаем почти 60 лет, в конце XIX века была вывезена за пределы Поднебесной французским врачом. В дальнейшем, на протяжении более чем столетия, она хранилась его потомками как семейная ценность.

Отмечается, что новый владелец - состоятельный китайский коллекционер. Его имя не оглашается.