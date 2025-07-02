Paramount готова выплатить Трампу $16 млн из-за интервью с Харрис

Компания Paramount согласилась на урегулирование иска президента США Дональда Трампа в отношении принадлежащего ей телеканала CBS из-за интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис и готова выплатить главе Белого дома $16 млн.

Компания Paramount согласилась на урегулирование иска президента США Дональда Трампа в отношении принадлежащего ей телеканала CBS из-за интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис и готова выплатить главе Белого дома $16 млн.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление компании.

"Paramount согласилась выплатить президенту Трампу $16 млн, чтобы урегулировать его иск в связи с тем, что интервью Камалы Харрис в программе 60 Minutes на телеканале CBS было отредактировано", - пишет издание.

В ноябре прошлого года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на $10 млрд и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до $20 млрд. В конце июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что медиатор предложил урегулировать иск, договорившись на сумме в $20 млн.