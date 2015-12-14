Папа Римский опубликовал в соцсети первое селфи - ФОТО

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск вновь поразил общество своей открытостью и тем, что не чуждается современных интернет-тенденций.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, на официальной страничке Ватикана в "Инстаграме" 14 декабря было опубликовано первое селфи, которое сделал сам понтифик.

На фото он предстает как человек жизнерадостный, со счастливой улыбкой на лице. За несколько часов эта публикация собрала сотни восторженных комментариев и почти 10 тысяч лайков.

Папу Римского Франциска называют реформатором, поскольку он стремится сделать церковь менее жесткой и догматичной, и, напротив, приблизить ее к простым людям. Он уже не раз призвал священников к более скромной жизни и к заботе о бедных.