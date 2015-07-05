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    ​Осетр убил девочку и ранил ее маму и брата

    Инцидент произошел в американском штате Флорида

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Пятилетняя девочка погибла от удара осетра, который запрыгнул в лодку, где она находилась.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, инцидент произошел в четверг на реке Сувонни в американском штате Флорида.

    В результате инцидента также пострадали мама девочки и 9-летний брат. Они были доставлены в больницу города Гейнсвилл.

    Об их состоянии не сообщается. По данным агентства, осетр может прыгнуть в высоту до двух метров. Длина рыбы может достигать 2,4 метра, а вес — 90 килограмм.

    Как сообщается, в этом году от удара осетра пострадали четыре человека. 

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