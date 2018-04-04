Организатор "ограбления века" в Ницце предстал перед судом спустя более чем 40 лет

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Жак Кассандри, назвавший себя "мозгом ограбления века" в Ницце, приговорен в среду к 30 месяцам тюрьмы во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse.

Речь идет об ограблении банка Societe General 18 июля 1976 года. Тогда злоумышленники вынесли 46 млн франков (27 млн евро) из хранилища банка и ушли через проход, прорытый из канализационной системы, найти деньги властям так и не удалось. Организатором преступления долгое время считался Альбер Спаджари, однако в 2010 году Кассандри написал роман под псевдонимом Амиго, где рассказал, что именно он разработал план ограбления.

Несмотря на то, что срок давности преступления истек в 2010 году, следствие предъявило ему обвинения в нецелевом использовании государственных средств, незадекларированной трудовой деятельности, торговле влиянием по объекту недвижимости на острове Корсика. При этом адвокаты Кассандри в ходе всего судебного процесса настаивали на том, что произведение, написанное 74-летним Кассандри, не может быть доказательством его причастности к преступлению.