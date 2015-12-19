​Официант из Калифорнии вернул семье забытую сумку с 32 тыс. долларов - ВИДЕО

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Официант отдал в полицию 32 тыс. долларов, которые гости забыли на столике в кафе Applebee's в калифорнийском городе Фресно.

Как передает Report, об этом пишет Fresno Bee.

Эрика Гонзалес и ее мать Берта планировали положить крупную сумму в банк, но там не оказалось сейфа, поэтому им пришлось уехать. Они зашли пообедать в ресторан вместе с сумкой, где лежали 32 тыс. долларов купюрами по 100 долларов. К вечеру женщины поняли, что деньги куда-то пропали.

Семья написала заявление об утере в полицию, вскоре правоохранителям поступил звонок из Applebee's, где официант нашел и передал сумку руководству.

Отмечается, что сотрудник ресторана попросил не раскрывать его имя и отказался от вознаграждения. Он сделал так, как считал правильным, уточнили в ресторане. Отмечается, что сумма сопоставима с годовой зарплатой официанта.

В полицейском департаменте Фресно отметили, что это хорошая история в преддверии наступающего Рождества.