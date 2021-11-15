Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет

Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет идентифицировала человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов.

Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет идентифицировала человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующая информация содержится на официальном сайте службы.

Теодор Конрад в 1969 году украл из банка, в котором он работал, 215 тысяч долларов США (1,6 миллиона долларов по текущему курсу). Вечером в пятницу мужчина вышел из банка с бумажным пакетом с деньгами. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Более 50 лет Конраду удавалось скрываться от правоохранительных органов. Через три месяца после ограбления преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в репортаже одного из телеканалов.

С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томаса Рэндела. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.

Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае 2021 года мужчина умер от онкологического заболевания.