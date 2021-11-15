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Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет

Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет идентифицировала человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов.
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15 ноября 2021 г. 06:39
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет

Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет идентифицировала человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующая информация содержится на официальном сайте службы.

Теодор Конрад в 1969 году украл из банка, в котором он работал, 215 тысяч долларов США (1,6 миллиона долларов по текущему курсу). Вечером в пятницу мужчина вышел из банка с бумажным пакетом с деньгами. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Более 50 лет Конраду удавалось скрываться от правоохранительных органов. Через три месяца после ограбления преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в репортаже одного из телеканалов.

С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томаса Рэндела. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.

Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае 2021 года мужчина умер от онкологического заболевания.

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