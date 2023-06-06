Одного из богатейших людей Финляндии оштрафовали на €121 тыс. за превышение скорости

76-летний финский бизнесмен Андерс Виклеф получил 121 тысячу евро штрафа после того, как в очередной раз превысил скорость на авто.

76-летний финский бизнесмен Андерс Виклеф получил 121 тысячу евро штрафа после того, как в очередной раз превысил скорость на авто.

Как передает Report , об этом Виклеф рассказал в интервью изданию Nya Åland.

Он ехал со скоростью 82 километра в час в районе, где ограничение составляет 50 километров в час. В субботу полиция его остановила и выписала штраф, а также лишила водительских прав на 10 дней.

"Я как раз начал замедляться, но, подозреваю, недостаточно быстро, поэтому так оно и получилось. Я действительно сожалею, что произошло", – заявил бизнесмен.

В Финляндии размер штрафа за превышение скорости зависит от доходов нарушителя дорожного движения. Например, в 2002 году один из менеджеров финской компании Nokia был оштрафован на 103 тысячи евро за превышение разрешенной скорости на 15 км/ч.

Бизнесмен, который является уроженцем Аландских островов, считается одним из самых богатых предпринимателей Финляндии. Он возглавляет холдинг Ålandsbanken, в который входят компании, занимающиеся логистикой, вертолетными услугами, недвижимостью, торговлей и туризмом.