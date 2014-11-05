Обама попросил у конгресса более 6 млрд. долларов на борьбу с Эболой

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама обратился в конгресс с предложением выделить 6,2 миллиарда долларов на срочное финансирование борьбы с лихорадкой Эбола, сообщает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Эти средства, в частности, предполагается потратить на борьбу с болезнью в Западной Африке и на защиту территории США от проникновения заболевания. Планируется выделить 2 миллиарда долларов Агентству США по международному развитию (USAID), 2,4 миллиарда долларов министерству здравоохранения и 1,5 миллиарда долларов на непредвиденные расходы.

Это первый запрос Обамы на финансирование, направленный в конгресс после того, как республиканцы по результатам промежуточных выбор во вторник получили контроль над обеими палатами конгресса. Однако срочность запроса означает, что Обама намерен добиться выделения средств от нынешнего состава конгресса, который работает до января 2015 года.