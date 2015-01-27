Новый министр экономики Греции сравнил евро с отелем "Калифорния" из песни группы "Eagles"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Назначенный на пост министра экономики Греции профессор Яннис Варуфакис сравнил евро с отелем "Калифорния" из песни группы "Eagles", из которого "никогда нельзя выйти". Как сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru, об этом пишет Bloomberg.

"Вы всегда можете выписаться из отеля, но вы никогда не сможете покинуть его", - сказал Варуфакис, который всегда выступал против вступления Греции в еврозону.

После своего назначения на пост министра он заявил, что в настоящее время выход Греции из еврозоны был бы сопоставим по последствиям с падением с утеса.