Норвегия полностью перейдет на электрические самолеты к 2040 году

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Власти Норвегии планируют осуществлять все авиаперевозки на электрических самолетах. Об этом стало известно из сообщения словенского авиационного производителя Pipistrel.

18 июня компания провела успешные испытания двухместного электрического самолета Alpha Electro в аэропорту Осло, передает Report. Аппаратом управлял Даг Фальк Педерсен, директор компании Avinor. Она является оператором большинства гражданских аэропортов Норвегии. На месте пассажира находился министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен. Электросамолет оснащен двигателем мощностью 50 киловатт и батареей на 21 киловатт-час без учета аварийного резерва. Этого хватит на час полета.