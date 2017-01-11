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    Норвегия первой в мире начала отключение аналогового радио

    Все общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Норвегия становится первой страной в мире, полностью отказавшейся от аналогового радиовещания. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, сегодня  власти страны начали анонсированное ранее отключение FM-ретрансляторов, несмотря на противоречивую реакцию в обществе.

    Все общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года, а местным вещателям на это отводится пять лет.

    Ожидается, что вместо аналогового сигнала слушатели перейдут на цифровой. Он дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала. Цифровой сигнал сосуществовал в Норвегии с аналоговым еще с середины 1990-х годов.

    По статистике, сейчас исключительно цифровым сигналом пользуются около 70% радиослушателей. Тем не менее многие в стране обеспокоены тем, что полный отказ от FM-вещания нарушит права оставшихся 30% аудитории.

    Особое беспокойство у критиков реформы вызывает судьба пенсионеров и автомобилистов.

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