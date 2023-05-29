Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага

По случаю 28 Мая - Дня независимости Ниагарский водопад был освещен цветами азербайджанского флага .
Как передает американское бюро
Инициатива, посвященная 105-летию образования Азербайджанской Демократической Республики, была организована Азербайджанским центром Среднезападных штатов США (ACMA). Наши соотечественники с флагами Азербайджана в руках под звуки "Яллы" исполнили танцы около водопада.
Захватывающая красота водопада в цветах азербайджанского флага вызвала большой интерес у местных посетителей и туристов. Представители ACMA проинформировали их о Дне независимости Азербайджана.
Отметить, что Ниагарский водопад будет освещен цветами национального флага Азербайджана до утра.