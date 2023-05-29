Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага

Ниагарский водопад был освещен цветами азербайджанского флага по случаю 28 Мая - Дня независимости.

По случаю 28 Мая - Дня независимости Ниагарский водопад был освещен цветами азербайджанского флага .

Как передает американское бюро Report , всемирно известный Ниагарский водопад, расположенный между США и Канадой, окрасился в три цвета азербайджанского флага (синий, красный и зеленый) в 22:30 по времени Восточного побережья США.

Инициатива, посвященная 105-летию образования Азербайджанской Демократической Республики, была организована Азербайджанским центром Среднезападных штатов США (ACMA). Наши соотечественники с флагами Азербайджана в руках под звуки "Яллы" исполнили танцы около водопада.

Захватывающая красота водопада в цветах азербайджанского флага вызвала большой интерес у местных посетителей и туристов. Представители ACMA проинформировали их о Дне независимости Азербайджана.

Отметить, что Ниагарский водопад будет освещен цветами национального флага Азербайджана до утра.