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Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага

Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага Ниагарский водопад был освещен цветами азербайджанского флага по случаю 28 Мая - Дня независимости.
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29 мая 2023 г. 07:26
Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага

По случаю 28 Мая - Дня независимости Ниагарский водопад был освещен цветами азербайджанского флага .

Как передает американское бюро Report, всемирно известный Ниагарский водопад, расположенный между США и Канадой, окрасился в три цвета азербайджанского флага (синий, красный и зеленый) в 22:30 по времени Восточного побережья США.

Инициатива, посвященная 105-летию образования Азербайджанской Демократической Республики, была организована Азербайджанским центром Среднезападных штатов США (ACMA). Наши соотечественники с флагами Азербайджана в руках под звуки "Яллы" исполнили танцы около водопада.

Захватывающая красота водопада в цветах азербайджанского флага вызвала большой интерес у местных посетителей и туристов. Представители ACMA проинформировали их о Дне независимости Азербайджана.

Отметить, что Ниагарский водопад будет освещен цветами национального флага Азербайджана до утра.

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Версия на азербайджанском языке Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb - FOTO

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