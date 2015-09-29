​Непал хочет запретить покорять Эверест инвалидам и пожилым

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Власти Непала рассматривают вопрос о запрещении альпинистам с инвалидностью и в пожилом возрасте подниматься на Эверест и другие вершины.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил глава Отдела туризма Непала Говинда Карки.

«Не думаю, что мы должны выдавать разрешения людям, которые не могут видеть или ходить, или у которых нет необходимой экипировки. Восхождение на Эверест — это не шутка … это не вопрос дискриминации. Но как вы можете подняться без ног? Получается кто-то должен вас нести. Мы хотим, чтобы горы были безопасны для всех, поэтому должны настаивать на некоторых правилах», — заявил Карки.

По его словам, правительство также рассматривает возможность выдачи разрешений на восхождение на Эверест только тем альпинистам, которые ранее уже поднимались на гору выше 6500 метров, чтобы доказать, что они могут одолеть самую высокую в мире вершину.