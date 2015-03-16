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    ​Немецкие археологи нашли старейший в мире крендель

    Старинную сдобу обнаружили при проведении раскопок в окрестностях Регенсбурга

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баварии группой немецких археологов был обнаружен крендель, которому по предварительным расчётам около 250-ти лет.

    Как передает Report, старинную сдобу обнаружили при проведении раскопок в окрестностях Регенсбурга.

    Сильвина Коренау-Винауэр, будучи директором баварского ведомства по сохранности исторических и культурных памятников, сообщила, что крендель является старейшим из ранее обнаруженных изделий подобного рода.

    Данная выпечка, пролежавшая более 2,5 веков в земле, могла сохраниться благодаря ошибки булочника, который наверное хотел просто сжечь полученный крендель сразу после его выпечки.

    К тому же, выяснились ещё некоторые исторические моменты находки. Археологами были также найдены определённые остатки булочки и круассанов, изготовленных в XVIII веке.

    Крендель по праву относят к традиционному североевропейскому хлебобулочному изделию. Из легенд известно, что форма выпечки кренделя впервые произведена монахами, которые выпекали хлеб, придавая ему форму рук, скрещённых на груди в молитве.

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