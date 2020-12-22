Неизвестные письма принцессы Дианы выставили на аукцион

Более 30 посланий были отправлены с августа 1990 года по май 1997-го

Неизвестные письма Дианы с секретами событий личной жизни принцессы выставлены на аукцион David Lay в юго-западном английском графстве Корнуолл. Они оцениваются в £30 тыс. фунтов (40 тыс. долларов США), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Более 30 посланий другу семьи, доверенному лицу Роджеру Брамблу, который помог ей пережить ряд кризисных моментов, отправлены с августа 1990 года по май 1997-го. В течение 23 лет после гибели Дианы в автокатастрофе они хранились в платяном шкафу. "Теплая и трогательная" переписка охватывает период развода Дианы с наследником британского трона принцем Уэльским Чарльзом в 1986 году. В одном из писем Диана упоминает "мирские дела, связанные с надвигающимся разводом".

Принцесса рассказывает и об "ужасной для нее неделе" после публикации биографии в 1993 году, написанной Эндрю Мортоном, в которой сообщалось, что Диана пыталась покончить жизнь самоубийством.

По словам лица, выставившего на торги послания Дианы, который не пожелал быть названным, "эти письма позволяют больше узнать о принцессе как о реальном человеке и не полагаться исключительно на современные описания ее личности".