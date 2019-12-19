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Названа причина сбоев в работе Google, Youtube и Gmail в ряде стран - ОБНОВЛЕНО

Названа причина сбоев в работе Google, Youtube и Gmail в ряде стран

Крупная авария на европейских магистральных оптических линиях привела к перебоям с интернетом, сообщает Report со ссылкой на Ucom.

Согласно интерактивной карте Google, 1,5-часовой перебой с интернетом возник в Азербайджане, Германии, Австрии, Беларуси, Великобритании, Ирландии, на севере Италии, Швейцарии, Турции, Венгрии, Румынии, Греции, Украине, Грузии и Армении. По этой причине были сбои в работе Google, Gmail, Youtube, Google Analytics, Google Play.

Последствия перебоев с интернетом устраняются.

*** 12:47 

В некоторых странах мира, в том числе Турции и Японии возникли перебои в работе систем Google, Youtube, Gmail, Google Analytics. 

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, в работе платформ наблюдаются проблемы. 

С аналогичной ситуацией также столкнулись некоторые пользователи интернета в Азербайджане. 

Официальное заявление по данному вопросу не сделано. 

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