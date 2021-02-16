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Назван реальный цвет коронавируса

Назван реальный цвет коронавируса Эксперт отметил, что по форме молекула похожа на шаровое скопление.
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16 февраля 2021 г. 17:48
Назван реальный цвет коронавируса

Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Le Parisien.

"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — объяснил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер, добавив, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.

Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление.

"Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", — рассказал Гютер.

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