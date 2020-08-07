Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

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Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на издание "Известия", ОРДС представляет собой дыхательную недостаточность, вызванную широким воспалительным процессом в легких. Он вызывает одышку, учащенное дыхание, синеватый окрас кожи.

Однако, как открыли канадские исследователи, снижать тяжесть этого синдрома способно большое содержание в организме особого фермента ACE2. Его концентрацию в организме увеличивает антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном и белом вине.