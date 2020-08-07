О нас
Report Georgia

Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа
Это интересно
7 августа 2020 г. 03:42
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на издание "Известия", ОРДС представляет собой дыхательную недостаточность, вызванную широким воспалительным процессом в легких. Он вызывает одышку, учащенное дыхание, синеватый окрас кожи.

Однако, как открыли канадские исследователи, снижать тяжесть этого синдрома способно большое содержание в организме особого фермента ACE2. Его концентрацию в организме увеличивает антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном и белом вине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04

Последние новости

03:42
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток Это интересно
03:32
Названо число заболевших коронавирусом в мире Другие страны
02:35
ФотоВ России уничтожили террориста В регионе
02:00
Сестра Мэрайи Кэри подала в суд на мать за насилие сатанистами Шоу-бизнес
01:55
В Физули обнаружили артиллерийский снаряд Происшествия
01:22
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников во французском банке Другие страны
01:16
Разыскиваемый брат Сержа Саргсяна доставлен в Армению В регионе
01:07
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы Футбол
01:01
В Москве скончались еще 12 больных коронавирусом Другие страны
00:20
Билл Гейтс предсказал "катастрофу опаснее коронавируса" Другие страны
00:05
ВидеоЛукашенко впервые рассказал о своем отце Это интересно
23:37
В России запатентовали препарат от коронавируса В регионе
23:34
В Ливане прошли аресты по делу о взрыве Другие страны
23:04
Еще две команды вышли в четвертьфинал Лиги Европы Футбол
22:59
Житель Нефтчалы покончил с собой Происшествия
Вся новостная лента