Найденный череп древнего человека оценивается в 200 тысяч лет

Возраст черепа древнего человека, который найден 60 лет назад в пещере вблизи греческого села Петралона на полуострове Халкидики, оценивается примерно в 200 тысяч лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила профессор геологии и биологии, доктор палеонтологии, директор Музея геологии, палеонтологии и палеоантропологии Университета имени Аристотеля в Салониках Евангелия Цукала.

По ее словам, найденный в Петралонской пещере в 1960 году череп архантропа (непосредственного предка современных людей - ред.) - является одной из самых важных находок палеонтологии и палеоантропологии в Греции. Она продолжает вызывать международный интерес, предоставляя значимую информацию об эволюции доисторического человека.

"Со времени антропологических находок в пещере Петралоны в сентябре 1960 года было многое сказано и написано как о самой пещере, так и о найденном там человеческом черепе, при этом научное сообщество разошлось во мнениях, главным образом, в отношении даты жизни этого человека", - сказала Цукала. Одни ученые считают, что это череп человека, который жил около 700 тысяч назад, а другие - около 200 тысяч лет назад. "Теперь с помощью современных методов его возраст определили как относящийся к периоду около 200 тысяч лет назад, благодаря как изучению морфологических особенностей черепа, так и в сравнении его с находками в других частях планеты", - сказала директор музея.

Она отметила, что, предположительно, череп принадлежал человеку, которому на момент смерти было 20-25 лет.

Е.Цукала посвятила много лет изучению находок Петралонской пещеры, многие из которых хранятся в музее университета в Салониках, которым она заведует. По словам ученого, важность найденного черепа заключается, в частности, в том, что "он достаточно хорошо сохранился".

Е.Цукала отмечает, что как человеческий череп из пещеры Петралоны, так и многие другие сделанные там находки доисторических животных хранятся в Музее геологии, палеонтологии и палеоантропологии Университета имени Аристотеля.