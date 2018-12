NASA впервые смогло записать шум ветра на Марсе - ВИДЕО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, совершившая ранее посадку на Марсе, впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на Марсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу директор NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter.

"Люди никогда ранее не слышали шум ветра на Марсе! Послушайте шум ветра на Марсе, который записал Mars InSight" - написал он, разместив в сообщении ссылку на соответствующую запись на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Ранее на Марсе нашли непонятный блестящий объект.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3