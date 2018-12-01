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    На Марсе нашли непонятный блестящий объект - ФОТО

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.

    Неопознанный объект, названый Little Colonsay, ранее заметили на одном из изображений с камеры марсохода.

    "Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он очень блестящий", — рассказала доктор Сюзанна Швенцер.

    Однако внешность объекта может быть обманчивой, поэтому для установления его происхождения потребуется химический анализ, добавила она.

    Ранее NASA показали первый снимок InSight с Марса.

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