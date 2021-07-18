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NASA сообщил о незначительном эффекте частных полетов в космос на экологию

NASA сообщил о незначительном эффекте частных полетов в космос на экологию Полеты в космос, в том числе осуществляемые компаниями Virgin Galactic и Blue Origin в частных целях, не влияют значительным образом на окружающую среду.
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18 июля 2021 г. 07:57
NASA сообщил о незначительном эффекте частных полетов в космос на экологию

Полеты в космос, в том числе осуществляемые компаниями Virgin Galactic и Blue Origin в частных целях, не влияют значительным образом на окружающую среду.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщил главный советник Национального аэрокосмического агентства (NASA) США по климату Гэвин Шмидт.

"Выбросы двуокиси углерода незначительные, если сравнивать их с другими видами человеческой деятельности или даже с коммерческой авиацией",- сказал Г.Шмидт агентству.

После полета основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона в суборбитальное пространство колумнисты CNN и Forbes раскритиковали идею полетов на кораблях, потребляющих значительное количество топлива, ради одного человека. Представитель Virgin Galactic заявил AFP, что компания "уже предприняла шаги по компенсации углеродного следа", а в будущем планирует снизить его.

Космолет Unity 22 компании Virgin Galactic совершил полет 11 июля, тем самым опередив Blue Origin и бывшего главу Amazon Джеффа Безоса. Полет Безоса запланирован на 20 июля.

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