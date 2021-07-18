NASA сообщил о незначительном эффекте частных полетов в космос на экологию

Полеты в космос, в том числе осуществляемые компаниями Virgin Galactic и Blue Origin в частных целях, не влияют значительным образом на окружающую среду.
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"Выбросы двуокиси углерода незначительные, если сравнивать их с другими видами человеческой деятельности или даже с коммерческой авиацией",- сказал Г.Шмидт агентству.
После полета основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона в суборбитальное пространство колумнисты CNN и Forbes раскритиковали идею полетов на кораблях, потребляющих значительное количество топлива, ради одного человека. Представитель Virgin Galactic заявил AFP, что компания "уже предприняла шаги по компенсации углеродного следа", а в будущем планирует снизить его.
Космолет Unity 22 компании Virgin Galactic совершил полет 11 июля, тем самым опередив Blue Origin и бывшего главу Amazon Джеффа Безоса. Полет Безоса запланирован на 20 июля.