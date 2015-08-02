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    NASA сфотографировало лёд на Марсе

    Новое изображение появилось на сайте организации

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ NASA удалось сфотографировать ущелья, покрытые льдом, на поверхности Марса. 

    Как передает Report, новое изображение появилось на сайте организации.

    На снимке можно рассмотреть мороз в нишах кратеров красной планеты.

    Иней подчеркивает неровности в ущельях, поскольку образуется в разном количестве в зависимости от склонов, теней и типа материала, из которого состоит поверхность.

    Мороз подчеркивает вершину и простирается вниз по склону, в то же время подножия скал остаются темными.

    Напомним, ученые готовят генномодифицированные организмы для колонизации Марса.

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