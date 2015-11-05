NASA начнет принимать заявки от желающих полететь на Марс

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В рамках подготовки пилотируемой миссии на Марс NASA анонсировало сроки приема заявок от желающих посетить Красную планету. Как сообщает Report, рассмотрение анкет кандидатов будет проходить с 14 декабря 2015 года до середины февраля 2016 года.

Имена отобранных кандидатов будут объявлены в середине 2017 года.

Космическое агентство выдвигает ряд требований к будущим астронавтам: американское гражданство, законченное высшее образование, полученное в аккредитованном учреждении, со степенью не ниже бакалавра в инженерии, биологии, физике или математике. Кроме того, кандидаты должны обладать как минимум трехлетним опытом работы по специальности или предоставить документы о наличии не менее тысячи часов налета в качестве командира реактивного самолета. В сообщении агентства уточняется, что кандидатам также предстоит пройти тестирование NASA на физическую выносливость и переносимость длительных полетов.