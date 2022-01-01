О нас
Report Georgia
Аудио новости

NASA: К Земле летят сразу два астероида

NASA: К Земле летят сразу два астероида К Земле приближаются два потенциально опасных астероида.
Это интересно
1 января 2022 г. 08:28
NASA: К Земле летят сразу два астероида

К Земле приближаются два потенциально опасных астероида.

Как передает Report, об этом пишет газета The Sun со ссылкой на данные NASA.

Одно из небесных тел - астероид 2013 YD48 - размером с Биг-Бен, второе - астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом".

Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет. Он подчеркнул, что ученым "известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров". "Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NASA: Yerə doğru təhlükəli asteroidlər yaxınlaşır

Другие новости из категории

Foreign Policy: 10 возможных военных конфликтов 2022 года
Foreign Policy: 10 возможных военных конфликтов 2022 года
1 января 2022 г. 07:16
В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике
В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике
30 декабря 2021 г. 06:33
Япония установила мировой рекорд по здоровому долгожительству
Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"
29 декабря 2021 г. 09:58
В Турции женщина вышла замуж за мужчину, облившего ее кислотой
В Турции женщина вышла замуж за мужчину, облившего ее кислотой
28 декабря 2021 г. 05:59
В Японии создали экран, передающий вкус еды
ВидеоВ Японии создали экран, передающий вкус еды
27 декабря 2021 г. 05:53
В Великобритании открыта вакансия короля
ФотоВ Великобритании открыта вакансия короля
26 декабря 2021 г. 21:34
Университет Хопкинса на примере Один дома показал работу вакцин от COVID-19
ВидеоУниверситет Хопкинса на примере "Один дома" показал работу вакцин от COVID-19
26 декабря 2021 г. 17:35
Обнаружено ранее неизвестное существо с рекордным числом конечностей
Обнаружено ранее неизвестное существо с рекордным числом конечностей
25 декабря 2021 г. 09:22
Арнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам
ФотоАрнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам
25 декабря 2021 г. 00:33
Продажи Christie`s в 2021 году достигли 7,1 млрд долларов
Продажи Christie`s в 2021 году достигли 7,1 млрд долларов
21 декабря 2021 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi