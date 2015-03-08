​Найдены тела альпинистов, пропавших 56 лет назад

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В Мексике найдены два мумифицированных тела альпинистов, которые в 1959 году отправились покорять вулкан Орисаба, самую высокую точку страны, и пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, тела были найдены на высоте 5,3 тыс. метра (высота вулкана — 5,6 тыс. метров).

Всего в 1959 году на Орисабу решили подняться семь человек, однако после схода лавины трое из семи альпинистов пропали, четверо выжили. Таким образом, не исключено, что будет найдено тело еще одного альпиниста. Сейчас, отмечает издание, поисковым работам мешает плохая погода — в горах стоит туман.

В скором времени будет проведена экспертиза кожи, мышечной ткани и сохранившихся кусочков одежды альпинистов. Кроме того, специалисты проведут анализ ДНК.