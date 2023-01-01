На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года

Объявлены даты магнитных бурь 2023 года.

Объявлены даты магнитных бурь 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает портал Gismeteo.

Геомагнитные колебания активизируются уже в первых числах января.

Сильная магнитная буря ожидается 3 января 2023 года. Стоит готовиться к высокому уровню геомагнитной активности, которая соответствует k-индексу 5 - максимально мощному.

2 января геомагнитное поле будет уравновешенным, доходя лишь до k-индекса 2, то есть низкая штормовая активность. Но уже во вторник, 3 января, магнитная буря станет максимально интенсивной, штормовая активность оценивается как высокая. К счастью, магнитная буря продлится всего один день. И уже в среду, 4 января, интенсивность колебаний снизится до среднего уровня, а в четверг, 5 января, вернется к низким показателям.