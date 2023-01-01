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На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года

На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года Объявлены даты магнитных бурь 2023 года.
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1 января 2023 г. 15:15
На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года

Объявлены даты магнитных бурь 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает портал Gismeteo.

Геомагнитные колебания активизируются уже в первых числах января.

Сильная магнитная буря ожидается 3 января 2023 года. Стоит готовиться к высокому уровню геомагнитной активности, которая соответствует k-индексу 5 - максимально мощному.

2 января геомагнитное поле будет уравновешенным, доходя лишь до k-индекса 2, то есть низкая штормовая активность. Но уже во вторник, 3 января, магнитная буря станет максимально интенсивной, штормовая активность оценивается как высокая. К счастью, магнитная буря продлится всего один день. И уже в среду, 4 января, интенсивность колебаний снизится до среднего уровня, а в четверг, 5 января, вернется к низким показателям.

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