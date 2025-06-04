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На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся 66 часов

На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся 66 часов На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся непрерывно 66 часов.
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4 июня 2025 г. 02:32
На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся 66 часов

На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся непрерывно 66 часов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По информации, начавшаяся на Земле в воскресенье магнитная буря достигала предпоследнего уровня мощности – G4. "Магнитная буря завершена, геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параметры солнечного ветра в окрестностях Земли таковы, что шансов на возобновление бури практически нет.

Прошедшее событие продолжалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года, когда длительность магнитной бури составила 69 часов.

Напомним, степень возмущенности магнитного поля на Земле оценивается по шкале из пяти значений. G1 - это слабо, а G5 - экстремально сильно.

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