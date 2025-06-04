На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся 66 часов

На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся непрерывно 66 часов.

На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся непрерывно 66 часов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По информации, начавшаяся на Земле в воскресенье магнитная буря достигала предпоследнего уровня мощности – G4. "Магнитная буря завершена, геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параметры солнечного ветра в окрестностях Земли таковы, что шансов на возобновление бури практически нет.

Прошедшее событие продолжалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года, когда длительность магнитной бури составила 69 часов.

Напомним, степень возмущенности магнитного поля на Земле оценивается по шкале из пяти значений. G1 - это слабо, а G5 - экстремально сильно.