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На выставке Chanel в Лондоне будут показаны 200 архивных нарядов

На выставке Chanel в Лондоне будут показаны 200 архивных нарядов В лондонском Музее Виктории и Альберта дом моды Chanel проведет выставку и представит 200 образов.
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24 марта 2023 г. 15:30
На выставке Chanel в Лондоне будут показаны 200 архивных нарядов

В лондонском Музее Виктории и Альберта дом моды Chanel проведет выставку и представит 200 образов.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Новая выставка Chanel будет значительно расширена по сравнению с версиями, которые ранее представлялись в Париже и Мельбурне. Из 200 нарядов, представленных на выставке, 122 -новые. Среди новых поступлений, например, вещи из личного гардероба супермодели середины прошлого века Анны Ганнинг.

Выставка охватит семь десятилетий карьеры Шанель. Самым старым экспонатом будет блузка с матросским воротником 1916 года, самым новым - бледно-розовое платье из последней коллекции.

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