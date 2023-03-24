На выставке Chanel в Лондоне будут показаны 200 архивных нарядов

В лондонском Музее Виктории и Альберта дом моды Chanel проведет выставку и представит 200 образов.

В лондонском Музее Виктории и Альберта дом моды Chanel проведет выставку и представит 200 образов.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Новая выставка Chanel будет значительно расширена по сравнению с версиями, которые ранее представлялись в Париже и Мельбурне. Из 200 нарядов, представленных на выставке, 122 -новые. Среди новых поступлений, например, вещи из личного гардероба супермодели середины прошлого века Анны Ганнинг.

Выставка охватит семь десятилетий карьеры Шанель. Самым старым экспонатом будет блузка с матросским воротником 1916 года, самым новым - бледно-розовое платье из последней коллекции.