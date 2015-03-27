​На Украине неизвестные похитили памятник Тарасу Шевченко

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ На Украине в Черкасской области неизвестные украли памятник Тарасу Шевченко.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, Об этом сообщает пресс-служба МВД в Черкасской области.

Отмечается, что памятник находился в родном селе поэта.

«Информация о повреждении памятника поступила сегодня утром. Злоумышленники срезали и похитили часть экспозиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Звенигородского райотдела милиции», — отмечается в сообщении.