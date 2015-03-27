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    ​На Украине неизвестные похитили памятник Тарасу Шевченко

    Злоумышленники срезали и похитили часть экспозиции

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ На Украине в Черкасской области неизвестные украли памятник Тарасу Шевченко.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, Об этом сообщает пресс-служба МВД в Черкасской области.

    Отмечается, что памятник находился в родном селе поэта.

    «Информация о повреждении памятника поступила сегодня утром. Злоумышленники срезали и похитили часть экспозиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Звенигородского райотдела милиции», — отмечается в сообщении.

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