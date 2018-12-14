На руднике в Канаде найден крупнейший алмаз массой 552 карата

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Желтый алмаз массой 552 карата (110,4 г) найден на руднике Diavik в канадской провинции Северо-Западные территории, принадлежащем Dominion Diamond Mines и Rio Tinto Group.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, алмаз размером с куриное яйцо является крупнейшим из когда-либо обнаруженных на территории Северной Америки и почти втрое превосходит по размерам предыдущий камень-рекордсмен в Канаде.

Он больше бриллианта De Beers, ранее считавшегося самым крупным в группе желтых алмазов (440 каратов на момент обнаружения в 1888 году).

На соседних рудниках Diavik и Ekati добывают алмазы очень высокого качества, но огромные размеры для них не характерны, говорится в совместном сообщении компаний.

По словам гендиректора Dominion Шейн Дёргин, найденный алмаз - ювелирного качества, однако практически не дал дополнительных деталей, которые могли бы помочь определить его стоимость.