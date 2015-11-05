​На Аризону обрушился первый зимний шторм

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Город Флагстафф в американском штате Аризона готовится к своей первой крупной зимней буре.

Как передает Report со ссылкой на Gismeteo, Флагстафф, как ожидается, получит около 6-15 см снега в течение ближайших нескольких дней.

В среду утром в аэропорту Флагстаффа выпало 11 см снежных осадков. Из-за снегопада школы города Флагстафф приостановили занятия в среду.

Департамент транспорта и Департамент общественной безопасности Аризоны рекомендовали водителям подготовиться к шторму и использовать зимние шины, цепи на шинах или шипованные шины.