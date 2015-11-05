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    ​На Аризону обрушился первый зимний шторм

    В среду утром в аэропорту Флагстаффа выпало 11 см снежных осадков

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Город Флагстафф в американском штате Аризона готовится к своей первой крупной зимней буре.

    Как передает Report со ссылкой на Gismeteo, Флагстафф, как ожидается, получит около 6-15 см снега в течение ближайших нескольких дней.

    В среду утром в аэропорту Флагстаффа выпало 11 см снежных осадков. Из-за снегопада школы города Флагстафф приостановили занятия в среду.

    Департамент транспорта и Департамент общественной безопасности Аризоны рекомендовали водителям подготовиться к шторму и использовать зимние шины, цепи на шинах или шипованные шины.

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